Eskişehirspor evindeki son maçında 4-1’lik skorla galip geldi

Bölgesel Amatör Lig’in 25’inci haftasında Eskişehirspor evinde Çilimli Belediyespor’u ağırladığı maçta farklı galibiyet ile puanını 49’a çıkardı.



Maçın ilk yarısında tempo, genel olarak Çimili Belediyespor’un sahasında olurken, Eskişehirspor ilk 45 dakikayı Kerem Eryılmaz’ın 29’uncu dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapadı.

İkinci yarının henüz başlarında Eskişehirsporlu futbolu Sergen Şakirler’in 46’ncı dakikada attığı gol ile fark ikiye çıktı. Genel olarak baskıyı kuran taraf olan Eskişehirspor’da Ferit Özler’in kendi kalesine attığı gol farkı yeniden bire indirdi.

Temposu yoğun geçen mücadelede Çilimli Belediyesporlu İbrahim Halil Aksu , Eskişehirspor’un atağında topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine attı ve skor 3-1 oldu.

Ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışına çıkan Çimili Belediyespor kalecisi Ramazan Aydın, kendisine aşırtma gol atmaya çalışan rakip takım oyuncusunun şutuna müdahele edince hakem tarafından kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan rakibi karşısında dakika 87’de gol atan Ercan Kuruçayır, takımının dördüncü golünü atarken, skoru da belirlemiş oldu.

Eskişehirspor, ligin 26’ncı haftasında ve son maçında 12 Mayıs Pazar günü Ankara temsilcisi Ankara Türkiye Kömür İşletmeleri’ne konuk olacak.