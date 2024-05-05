F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 27.241 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.



Sezonun ilk 5 yarışında da "pole" pozisyonunu kazanan Hollandalı sürücünün, 0.141 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.214 saniye gerisindeki Carlos Sainz (Ferrari) üçüncü sırayı aldı.



Miami Grand Prix'si yarın TSİ 23.00'te koşulacak.