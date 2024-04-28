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Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Son maçında İstanbulspor'u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Fatih Karagümrük, Antalyaspor karşısında da kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkmaya çalışacak. Peki, Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, 29 Nisan' da Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. İşte, Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçı hakkında bilgiler...

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 müsabakada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 16 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, 33 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 11'ini kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Bitexen Antalyaspor ise 45 puanla 9. basamakta bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük'te kart cezalısı Ryan Mendes ile Emre Mor, karşılaşmada forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karagümrük Antalyaspor maçı, 29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00’da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakasını, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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