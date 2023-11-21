Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 6. haftasında yarın Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımını ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding-ACS Sepsi SIC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG-ACS SEPSİ SIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Heyecan dolu mücadele Fenerbahçe TV'den canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNDA



Grubunda oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.



Konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı.