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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: "Hata yapacak durumumuz yok"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un Olympiakos mağlubiyetinin ardından futbolcularla toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Koç'un, "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin." diye konuştuğu öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: "Hata yapacak durumumuz yok"

, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenmesinin ardından başkan Ali Koç'un futbolcularla toplantı yaptığı öne sürüldü.

Sözcü'nün haberine göre, yapılan toplantıda başkan Ali Koç'un, "Artık final haftalarına girdik. Hata yapacak durumumuz kalmadı. Kendinize gelin." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

3 İSİMLE ÖZEL KONUŞTU

Öte yandan Ali Koç'un performanslarıyla eleştirilerin hedefi olan Cengiz Ünder, Miha Zajc ve Rade Krunic ile ayrı ayrı bir görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.

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