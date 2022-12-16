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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Arda Güler için anlaştı

Arda Güler'in bonservisi için kriz yaşayan Fenerbahçe ile Gençlerbirliği anlaşma sağladı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Güler'in bonservisi için Fenerbahçe'nin kendilerine 2.5 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Arda Güler için anlaştı

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, 'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuştu.

Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını vurgulayarak, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Arda Güler için anlaştı - 1

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