Fenerbahçe ile Gençlerbirliği Arda Güler için anlaştı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.



Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" diye konuştu.



Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını vurgulayarak, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

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