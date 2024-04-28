Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sağlık durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 19. dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun ayak bileği bağında kopma tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sakatlığının ardından İsmail Yüksek, sezonu kapattı.