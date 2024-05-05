Fenerbahçe Konyaspor maçının kamp kadrosunu duyurdu: 4 eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.
Sarı-lacivertlilerde Bonucci, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Serdar aziz 22 kişilik kafilede yer almadı
Konyaspor - Fenerbahçe mücadelesi 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'nin Konyaspor kamp kadrosu ise şöyle;
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.
📋 T. Konyaspor maçı kamp kadromuz.#KONvFB pic.twitter.com/n13tFsVxdZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 5, 2024
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