Fenerbahçe'de Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıldı.

Törene Eda Erdem Dündar'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt ve heykeltraş Pınar Öktem Doğan da katıldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının kaptanı Eda Erdem Dündar'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"FENERBAHÇE'YE HER ŞEYİMİ ADADIM"



"Sevgili Fenerbahçe taraftarları... Ne zaman hayatımda ters giden bir şey olsa, beni üzen bir şey olsa kafamı kaldırıp tribünlere bakmam yeterdi bana. Sizlerden aldığım güç ile Fenerbahçe'ye her şeyimi adadım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu ama her zaman salonlardan başımız dik ayrıldık. Bana öyle bir şey armağan ettiniz ki, kendimi ne zaman kötü hissetsem bu heykele bakacağım ve kulaklarımda 'Ne kaptanlar geldi, ne kaptanlar geçti' bestesi yankılanacak. İyi ki Fenerbahçeliyiz."



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar ise şöyle;



"ERKEN TARİHİMİZDEN BİRİNİN DAHA HEYKELİ DİKİLECEK"



"Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak."



"EDA ERDEM BİR ROL MODELDİR"



"Böyle özel bir günde Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin yıldızı olan Eda Erdem'in heykelinin açılış töreninde burada buluştuk. Eda Erdem sadece sahada sergilediği üstün performasıyla değil, aynı zaman karateriyle de Türk sporu için önemli bir rol modelidir. Tam 16 yıldır formamızı taşıyor."



ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A EDA ERDEM TEŞEKKÜRÜ



"Bugün Eda'nın heykelini gururla açarken aynı zaman tüm kadınlarımızın gücünü yüceltiyoruz. Eda Erdem'e ve tüm kadın sporcularımıza başarılar diliyorum. Eda'yı böylesine bir evlat olarak yetiştiren ailesine, hocalarına, onu Fenerbahçe'ye kazandıran Mehmet Ali Aydınlar'a ve Eda Erdem'in hem bulunmasına hem de Fenerbahçe'de kalmasını sağlayan Sayın Aziz Yıldırım'a spor vizyonundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

"DÜN BİZİM İÇİN GÜZEL BİR GECE OLDU"



"Dün akşam bizler için güzel bir gece oldu, bu hafta sonu da umarım öyle olur. Hepinize hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum"