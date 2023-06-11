Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona mı eriyor? İki aday var iddiası

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, bugün Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaliyle sarı lacivertli takımında başındaki son maçına çıkacağı iddia ediliyor. 68 yaşındaki teknik adamın vedası sonrası takımın başına geçecek yeni teknik direktörün haftaya Mali Genel Kurul'da açıklanması bekleniyor.



SERGEN YALÇIN YA DA JOACHIM LOW



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik adam için birçok isim geçiyor... Yerli olarak Sergen Yalçın'ın adı ön plana çıkarken, Almanya Milli Takımı sonrası kulüp çalıştırmayan Löw de sarı-lacivertli takımın radarına girdi. Geçen sezon da başkan Ali Koç, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile bir görüşme yapmıştı.



SERGEN YALÇIN



Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020/2021 sezonunda görev yaptığı siyah-beyazlılarla bir Lig bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, 79 karşılaşmada 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 1,84 puan ortalaması yakaladı.



JOACHİM LÖW



Joachim Löw, son olarak 2006-2021 yılları arası Alman Milli Takımı'nı çalıştırdı. Panzerler'in başında 198 karşılaşmaya çıkan 63 yaşındaki Alman teknik adam, 1 Dünya Kupası bir de Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. 15 yıllık süreçte 125 galibiyet, 39 beraberlik ve 34 mağlubiyetle 2,09 puan ortalaması tutturdu.