Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le ilk görüşme gerçekleşti

çalıştırıcı Fernando Santos ile yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor.



Sabah'ın haberine göre; Arat, Şenol Güneş'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

YÖNETİM KURULUNA SUNACAK



Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.



Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.



Güneş, 2. Beşiktaş döneminde 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-Beyazlılardan ayrılmıştı.

Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı.