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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le ilk görüşme gerçekleşti

Teknik direktör arayışlarına giren Beşiktaş'ta başkanı Hasan Arat, Şenol Güneş ile ilk görüşmesini yaptı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le ilk görüşme gerçekleşti

çalıştırıcı Fernando Santos ile yolları ayıran 'ta teknik direktör arayışları sürüyor. 

Sabah'ın haberine göre; Arat, 'le ilk temasını kurdu. Yapılan görüşmede ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

YÖNETİM KURULUNA SUNACAK

Arat'ın bugün ya da yarın yönetim kuruluyla toplantı yapıp teknik direktör konusundaki bilgileri ekibiyle paylaşacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta 2 dönem görev alan Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılarla 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında üst üste 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Güneş,  2. Beşiktaş döneminde 6 Ekim 2023 tarihinde Siyah-Beyazlılardan ayrılmıştı.

Almanya'da Nuri Şahin ile görüşen Başkan Arat, Sergen Yalçın'la ise telefon görüşmesi yapmıştı.

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