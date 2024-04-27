Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko ligde ilk kez yedek kaldı.



Sezonun geride kalan 33 haftalık periyodunda 32 maça ilk 11'de başlayan Dzeko, Mondihome Kayserispor deplasmanında oynanan mücadelede ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.



Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta 20 gol atarken, 5 de asist yaptı.



BATSHUAYİ İKİNCİ KEZ İLK 11'DE



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal tarafından Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans verilen Michy Batshuayi, bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de forma giydi.



Belçikalı futbolcu, Edin Dzeko'nun sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı Kayserispor deplasmanında ilk 11'de forma giyip 3 gol atmayı başarmıştı.



Bu sezon ligde 23 maçta süre alan Batshuayi, 22 karşılaşmada oyuna sonradan girdi.



Lig karşılaşmalarında 10 kez gol sevinci yaşayan Michy Batshuayi, bu sezon Ülker Stadı'nda ilk kez bir lig maçında ilk 11'de çıktı.

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