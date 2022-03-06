Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sahalarında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki hakem yönetimine tepki göstererek, "Fenerbahçe'ye yapılan sistematik hakem haksızlıklarının yenisini bu akşam da görmüş olduk" dedi.

"TRABZONSPOR'UN BÖYLE BİR DESTEĞE İHTİYACI YOKTU"

Bilecik, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarına eleştiride bulunan Erol Bilecik, "Türk futbolunda leke diyebileceğimiz bir akşam geride kaldı. Sezon başından bu yana sistematik bir şekilde hakem atama mühendisliğine bu akşam bir kez daha şahit olduk. Bu akşam yaşananları, cumartesi günü sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız açıklamayla tahmin etmiştik. Bu akşamki hakemin yönetim tarzı bunun bir anlamda teyidi oldu. Hakem atama mühendisliği ve ilgili olan kurumda buna yardımcı olanlar, bu tip akşamların ve Türk futbolunun ne kadar zora girdiğini, Fenerbahçe olarak uğradığımız haksızlıklar zincirinin bir halkasını daha eklemiş oldular. Trabzonspor'un böyle bir desteğe ihtiyacı yoktu ama Fenerbahçe'ye yapılan sistematik hakem haksızlıklarının yenisini bu akşam da görmüş olduk" diye konuştu.

"ELİMİZDEKİ BÜTÜN BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ"



Hakem atamalarında yapılan haksızlıkları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilecik, "Önümüzdeki hafta içinde elimizdeki bütün bilgi akışını ve hakem atamalarında yapılan haksızlıkların ön bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Bunun artık bir son bulması gerekir. Bu tip hadiselerin Türk futbolunda bir kere daha yaşanmamasını diliyorum. Seyirci bütün tepkisini verdi, biz de devre arasında açıklama yaparak tüm yanıtı verdik. Her şey ayan beyan ortada. Yapılan haksızlıklar ortada" dedi.



Karşılaşmanın 17. dakikasından itibaren 10 kişi oynamalarına rağmen çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Bilecik, "Enteresan bir akşam yaşadığımıza şahit olduk. İki önemli teşekkürüm var. 17. dakikada 10 kişi kalan ancak adeta kahramanlıklarıyla 82 dakika maçı götüren futbolcularımıza ve teknik kadromuza teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm de taraftarımıza. Onlar her devreye girdiğinde takım bambaşka bir performans sergiliyor." şeklinde görüş belirtti.

