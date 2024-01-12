Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Bonucci: "En kısa sürede Türkçe öğrenmem gerekiyor"

"EN KISA SÜREDE TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENMEM GEREKİYOR"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Merih Demiral, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile konuştuğunu anlatan İtalyan futbolcu, şunları kaydetti:



"Onların söyledikleri benim için çok önemliydi. Bu önemli forma altında neler yapmam gerektiğini bana anlattılar. Ben de buraya tecrübemi getirdim. Takım arkadaşlarımla savaşmak için geldim. Çünkü kariyerimin son dönemindeyim ve bunu kupalarla tamamlamak istiyorum. Tabii ki en kısa sürede Türkçe'yi de öğrenmem gerekiyor. Merih, 'Ben Juventus'ta iken sen bana İtalyanca öğretmiştin. Şimdi ben sana Türkçe öğreteceğim' dedi."