Filenin Sultanları ne zaman dönüyor? Voleybol Olimpiyat maçları ne zaman?

Milliler, aynı zamanda "Dünya Kupası" adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Organizasyonu 21 puanla namağlup zirvede tamamlayan milli takım, böylece 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.



Üst üste 22. galibiyetine imza atan ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşmıştı.



OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN?



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri ve maç programı yakın zaman sonra belli olacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

