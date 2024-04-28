Film gibi maç: Siirt Özel İdare Spor uzatmalarda 3 gol yedi, amatöre düştü

TFF 3. Lig'de Siirt İl Özel İdare Spor, Orduspor deplasmanında 90. dakikada Furkan Güneş’in attığı golle 1-0 öne geçti.
Her türlü beraberlikte bile kümede kalmayı başaracak Siirt, Furkan’ın attığı golün ardından formasını çıkarması sonucu ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.
Aynı dakika içinde Orduspor, Taha Balcı ile bulduğu golle skoru dengelerken, hemen akabinde Ahmet Akyüz ve Doğancan Aynacı’nın kaydettiği gollerle müsabakadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Alınan sonucun ardından Siirt Özel İdare Spor amatör lige düştü.
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