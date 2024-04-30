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Fransa'da İsrail'in olimpiyatlara katılımına protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyatları'na katılımını protesto etmek amacıyla eylem yaptı.

Fransa'da İsrail'in olimpiyatlara katılımına protesto

'da Filistin destekçileri İsrail'in olimpiyatlara katılımını protesto etti

Çok sayıda Filistin destekçisi, Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Genel Merkezi önünde toplandı.

Göstericiler "Gazze'ye özgürlük, Filistin'e özgürlük", "İsrail'e boykot", "Suç ortağı Macron" sloganları ve düdük sesleri eşliğinde, İsrailli sporcuların 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihlerinde yapılacak Olimpiyat Oyunları'na katılımını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve "Soykırımı Durdurun", "Soykırımcılar için Olimpiyatlar yok", "İsrail'e Soykırım Altın Madalyası" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in olimpiyatlarda yer almamasını talep etti.

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