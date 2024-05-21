Güney Kore'den Şenol Güneş açıklaması

Güney Kore Milli Takım Komitesi Başkanı Jung Hae-Seong, transferde adı geçen Teknik Direktör Şenol Güneş ve diğer adaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jung Hae-Seong, Güney Kore ulusal kanalı KBS aracılığıyla milli takımın teknik direktör transferinin arkasındaki hikayeyi açıkladı.

"GÜNEY KORE'DE YAŞAMAK İSTEMİYORDU"



Komite başkanı antrenör adaylarından Jesse March hakkında "Kore'de yaşamak istemiyordu. Ayrılmamızın en büyük nedeni buydu." ifadelerini kullanarak Jesse March'ın artık adaylar arasında yer almadığını belirtti.

"GÜNEY KORE İÇİN İSTEKLİ GÖRÜNMÜYORDU"

Hae-seong bir başka aday Herve Renard hakkında, "Video mülakatında en kötü puanı aldı çünkü Kore için çalışmak konusunda pek istekli görünmüyordu. Daha sonra kendisiyle Avrupa'da yüz yüze bir mülakat planladım ancak aniden Afrika'ya gelmemi istedi. Sonunda, zamanlama sorunları nedeniyle görüşme iptal edildi." diye konuştu.

"SÖYLENTİLER DOĞRU DEĞİL"



Hwang Hae-Seong hakkında ise, "Onu teknik direktör olarak atadığımız söylentisi doğru değil. Ancak, Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazansaydı, teknik direktör olma şansı olacaktı." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Teknik direktör adayı Şenol Güneş hakkında, "Adaylardan biriydi ama onunla pazarlık yapmaya niyetimiz yoktu. Onu sadece bir pazarlık kozu olarak düşünüyorduk. Jesse Marsch ya da Jesus Casas'tan biriyle sözleşme imzalayabilmeyi umuyorduk."

Güney Kore Milli Takımı'nın Aday seçimine yeniden başlamayı planladıkları vurgulandı.