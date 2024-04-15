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Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşma 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Bu skorla teknik direktör Okan Buruk, yenilmezlik serisini 20 maça çıkartarak sarı-kırmızılıların tarihinde bunu daha önce başaran Türk teknik direktörlerin arasına adını yazdırdı.

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor

'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan deplasmanda 3 puanı aldı.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. VAR odasında Portekiz Federasyonu'ndan Fabio Melo görev aldı.

Karşılaşmanın golleri Barış Alper (53 ve 77), Ziyech (61), Icardi'den (84) geldi.

karşılaşma sonunda puanını 87'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 

AURIER İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Buruk'un Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev vermesiyle ilk maçına çıktı.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kulüp efsanelerinin arasına girdi.

Yenilmezlik serisini 20 maça çıkartarak sarı-kırmızılıların tarihinde bunu daha önce başaran Türk teknik direktörlerin arasına adını yazdırdı.

Buruk, Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk teknik direktör oldu.

YABANCI VAR GÖREV YAPTI

Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulandı. Karşılaşmada, VAR odasında Portekizli Fabio Melo görev yaptı.

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor - 1

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

12' Victor Nelsson, müdahalesiyle Ahmed Hassan'ın gol girişimine izin vermedi

14' Torreira'nın şutu savunmadan döndü

18' Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü

25' Galatasaray, Abdülkerim ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti

40' Galatasaray'da Mertens'in vuruşu direkten döndü

45+6 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

45' İkinci yarı başladı

56' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti

61' Hakim Ziyech'in golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı

64' Alanyaspor'da Leroy Fer ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

72' Barış Alper kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti

84' Icardi sahneye çıktı 4-0

90+3 karşılaşma sona erdi

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor - 2

İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Teknik direktör Okan Buruk, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle nedeniyle 3-0 hükmen kazandıkları mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Serge Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Barış-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor - 3

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