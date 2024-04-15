Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönüyor

Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray deplasmanda 3 puanı aldı.



Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. VAR odasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Fabio Melo görev aldı.



Karşılaşmanın golleri Barış Alper (53 ve 77), Ziyech (61), Icardi'den (84) geldi.



Galatasaray karşılaşma sonunda puanını 87'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.



AURIER İLK MAÇINA ÇIKTI



Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Buruk'un Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev vermesiyle ilk maçına çıktı.



Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.



OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kulüp efsanelerinin arasına girdi.



Yenilmezlik serisini 20 maça çıkartarak sarı-kırmızılıların tarihinde bunu daha önce başaran Türk teknik direktörlerin arasına adını yazdırdı.



Buruk, Galatasaray tarihinde Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in ardından bunu başaran 4. Türk teknik direktör oldu.



YABANCI VAR GÖREV YAPTI



Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yabancı hakem yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonunun bu haftadan itibaren hayata geçirdiği kritik maçlardaki yabancı VAR ataması, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında uygulandı. Karşılaşmada, VAR odasında Portekizli Fabio Melo görev yaptı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı 12' Victor Nelsson, müdahalesiyle Ahmed Hassan'ın gol girişimine izin vermedi 14' Torreira'nın şutu savunmadan döndü 18' Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke kırmızı kart gördü 25' Galatasaray, Abdülkerim ile golü buldu. Hakem Cihan Aydın, faul gerekçesiyle golü iptal etti 40' Galatasaray'da Mertens'in vuruşu direkten döndü 45+6 Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi İKİNCİ DEVRE 45' İkinci yarı başladı 56' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti 61' Hakim Ziyech'in golüyle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı 64' Alanyaspor'da Leroy Fer ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı 72' Barış Alper kendisinin 2. takımının ise 3. golünü kaydetti 84' Icardi sahneye çıktı 4-0 90+3 karşılaşma sona erdi İKİ DEĞİŞİKLİK



Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.



Teknik direktör Okan Buruk, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesiyle nedeniyle 3-0 hükmen kazandıkları mücadelenin ilk 11'inde görevlendirdiği Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu'yu yedeğe çekti.



Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Serge Aurier ile Kerem Demirbay'ı oynattı. İLK 11'LER Galatasaray: Muslera, Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn, Torreira-Kerem Demirbay, Barış-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan