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Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2023-2024 Süper Lig sezonu öncesinde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, kritik maç öncesinde İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık provasına çıkacak. Peki, Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden , İngiltere Championship Lig ekiplerinden ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-HULL CİTY MAÇI NE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Mücadelenin henüz yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Galatasaray-Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

BİLETLERİ NE KADAR?

Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.

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