Galatasaray Kadın Voleybol Takımı tarihinde ilk kez Balkan Kupası'nda şampiyon oldu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen 2023 Balkan Kupası finalinde KV Drita ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.

Turnuvada Skenderbeu, AO Markopoulo ve KV Drita’yı set vermeden geçen Galatasaray, bu şampiyonlukla CEV Challenge Kupası’na katılım hakkı elde etti.

