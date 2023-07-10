Galatasaray-Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında Kisvarda FC ile hazırlık maçı yapacak. Şampiyon takıma gönül veren futbolseverler de maça dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, Galatasaray-Kisvarda FC hazırlık maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü (bugün) saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.



Galatasaray-Kisvarda hazırlık maçının yayıncısı henüz net değil.



GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA 10 İSİM EKSİK



Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.



KAMP ÇALIŞMALARI 10 GÜN SÜRECEK



18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.



Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı ise şöyle:



Galatasaray - Kisvárda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 20.30 TSİ

Stadyum: Merkür Arena - Graz



FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 20.30 TSİ

Stadyum: Generali Arena - Viyana



SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 20.00 TSİ

Stadyum: Merkür Arena - Graz