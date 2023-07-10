Galatasaray-Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında Kisvarda FC ile hazırlık maçı yapacak. Şampiyon takıma gönül veren futbolseverler de maça dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, Galatasaray-Kisvarda FC hazırlık maçı hakkında bilgiler...
Galatasaray'ın Kisvarda FC ile karşılaşacağı hazırlık maçı, 10 Temmuz Pazartesi günü (bugün) saat 20:30'da Avusturya'nın Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.
Galatasaray-Kisvarda hazırlık maçının yayıncısı henüz net değil.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSUNDA 10 İSİM EKSİK
Galatasaray'ın Avusturya kafilesinde Taylan Antalyalı, Cicaldau, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Atalay Babacan, Oğulcan Çağlayan, Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt yer almadı.
KAMP ÇALIŞMALARI 10 GÜN SÜRECEK
18 Temmuz'a dek Avusturya’da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, üç hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı ise şöyle:
Galatasaray - Kisvárda FC
Tarih: 10.07.2023
Maç Saati: 20.30 TSİ
Stadyum: Merkür Arena - Graz
FK Austria Wien - Galatasaray
Tarih: 14.07.2023
Maç Saati: 20.30 TSİ
Stadyum: Generali Arena - Viyana
SK Sturm Graz - Galatasaray
Tarih: 18.07.2023
Maç Saati: 20.00 TSİ
Stadyum: Merkür Arena - Graz
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