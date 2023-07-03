Galatasaray sponsorluk anlaşmalarını ve alacağı ücretleri açıkladı

Galatasaray'ın stadyum isim hakkı ve gögüs sponsorluk konusunda yaptığı anlaşmalar ve alacağı ücretler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

400 MİLYON TL'Yİ AŞAN GELİR



2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi.



Gelecek sezonlarda ÜFE-TÜFE ortalaması alınarak artış yapılacağı belirtildi.

Galatasaray, Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından ise yıllık 195.000.000 TL + KDV kazanacak.

Galatasaray, göğüs ve stat isim sponsorluğundan toplamda yıllık 400 milyon TL'yi aşan bir kazanç elde edecek.