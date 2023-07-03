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Galatasaray sponsorluk anlaşmalarını ve alacağı ücretleri açıkladı

Galatasaray, göğüs ve stat isim sponsorluğunun ayrıntıları açıklandı. Sarı-kırmızılılar stat için Rams Global ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL olarak belirlendi. Galatasaray, göğüs ve stat isim sponsorluğundan 400 milyon TL'yi aşan bir kazanç elde edecek.

Galatasaray sponsorluk anlaşmalarını ve alacağı ücretleri açıkladı

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'ın stadyum isim hakkı ve gögüs sponsorluk konusunda yaptığı anlaşmalar ve alacağı ücretler Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. 

400 MİLYON TL'Yİ AŞAN GELİR

2023-2024 sezonu için sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi.

Gelecek sezonlarda ÜFE-TÜFE ortalaması alınarak artış yapılacağı belirtildi.

Galatasaray, Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından ise yıllık 195.000.000 TL + KDV kazanacak. 

Galatasaray, göğüs ve stat isim sponsorluğundan toplamda yıllık 400 milyon TL'yi aşan bir kazanç elde edecek.

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