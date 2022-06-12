Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi: Dursun Özbek kimdir?

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 02:42
Galatasaray'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.
Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.
DURSUN ÖZBEK KİMDİR?
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.
İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.
Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.
Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.
SEÇİMİ KAZANAN DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, kulübü birlikte ileriye götüreceklerini söyledi.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na üstünlük sağlayarak başkanlığı kazanan Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getiren Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.
Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlatarak, "Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, konuşmasının ardından yönetimde birlikte çalışacağı isimleri sahneye çağırdı. Özbek ve ekibi, seçim zaferini kendilerini destekleyen üyelerle kutladı.
GALATASARAY'IN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:
Dönem
Başkan
1905-18, 1925
Ali Sami Yen
1919-22, 1934
Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52
Yusuf Ziya Öniş
1925
Ali Haydar Şekip
1926
Ahmet Robenson
1927
Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29
Necmettin Sadak
1929-30
Abidin Daver
1930-31, 1933
Ahmet Kara
1931-32
Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34
Ali Haydar Barşal
1933
Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36
Ethem Menemencioğlu
1936-37
Saim Gogen
1937-39, 1944
Sedat Ziya Kantoğlu
1939
Nizan Nuri
1939
Adnan Akıska
1940-42
Tevfik Ali Çınar
1942-43
Osman Dardağan
1944-46
Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68
Suphi Batur
1953, 1962-64
Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62
Refik Selimoğlu
1957-59
Sadık Giz
1969-73, 1975-79
Selahattin Beyazıt
1973-75
Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86
Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90
Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96
Alp Yalman
1996-2001
Faruk Süren
2001-2002
Mehmet Cansun
2002-2008
Özhan Canaydın
2008-2011
Adnan Polat
2011-2014
Ünal Aysal
2014-2015
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2015-2018
Dursun Özbek2018-2021
Mustafa Cengiz 2021-2022