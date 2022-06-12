Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi: Dursun Özbek kimdir?

Galatasaray'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?



Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.



İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.



Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.



Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

SEÇİMİ KAZANAN DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMA



Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, kulübü birlikte ileriye götüreceklerini söyledi.



Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na üstünlük sağlayarak başkanlığı kazanan Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getiren Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.



Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlatarak, "Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.



Dursun Özbek, konuşmasının ardından yönetimde birlikte çalışacağı isimleri sahneye çağırdı. Özbek ve ekibi, seçim zaferini kendilerini destekleyen üyelerle kutladı.



GALATASARAY'IN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN BAŞKANLARI



Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:



Dönem



Başkan



1905-18, 1925



Ali Sami Yen



1919-22, 1934



Refik Cevdet Kalpakçıoğlu



1922-24, 1950-52



Yusuf Ziya Öniş



1925



Ali Haydar Şekip



1926



Ahmet Robenson



1927



Adnan İbrahim Pirioğlu



1928-29



Necmettin Sadak



1929-30



Abidin Daver



1930-31, 1933



Ahmet Kara



1931-32



Tahir Kevkep



1932-33, 1933-34



Ali Haydar Barşal



1933



Fethi İsfendiyaroğlu



1934-36



Ethem Menemencioğlu



1936-37



Saim Gogen



1937-39, 1944



Sedat Ziya Kantoğlu



1939



Nizan Nuri



1939



Adnan Akıska



1940-42



Tevfik Ali Çınar



1942-43



Osman Dardağan



1944-46



Muslihittin Peykoğlu



1946-50, 1965-68



Suphi Batur



1953, 1962-64



Ulvi Yenal



1954-56, 1960-62



Refik Selimoğlu



1957-59



Sadık Giz



1969-73, 1975-79



Selahattin Beyazıt



1973-75



Prof. Dr. Mustafa Pekin



1979-84, 1984-86



Prof. Dr. Ali Uras



1986-88, 1988-90



Dr. Ali Tanrıyar



1990-92, 1992-96



Alp Yalman



1996-2001



Faruk Süren



2001-2002



Mehmet Cansun



2002-2008



Özhan Canaydın



2008-2011



Adnan Polat



2011-2014



Ünal Aysal



2014-2015



Prof. Dr. Duygun Yarsuvat



2015-2018



Dursun Özbek2018-2021



Mustafa Cengiz 2021-2022

