Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi: Dursun Özbek kimdir?

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi. Dursun Özbek kimdir? Galatasaray'da bugüne kadar görev yapan başkanlar...

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 02:42

Galatasaray'da 2. Dursun Özbek dönemi: Dursun Özbek kimdir?

'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan , 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirlendiği ve Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede rakibi Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Dursun Özbek, 4 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna oturdu.

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapmıştı.

DURSUN ÖZBEK KİMDİR?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

SEÇİMİ KAZANAN DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, kulübü birlikte ileriye götüreceklerini söyledi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na üstünlük sağlayarak başkanlığı kazanan Dursun Özbek, sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte bir demokrasi şöleni yaşandığını dile getiren Özbek, "Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve tüm aileme teşekkür ediyorum. Eşref kardeşime ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray'a sevgi iklimi getirmek istediklerini anlatarak, "Yarın bambaşka bir gün. Birlikte ve beraber olma zamanı geldi. Size vaadim var değerli Galatasaraylılar. Galatasaray'a sevgi iklimini getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Galatasaray'ı, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı bir seviyeye getireceğiz. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, konuşmasının ardından yönetimde birlikte çalışacağı isimleri sahneye çağırdı. Özbek ve ekibi, seçim zaferini kendilerini destekleyen üyelerle kutladı.

GALATASARAY'IN BUGÜNE KADAR GÖREV YAPAN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 117 yıllık tarihinde şimdiye dek görev almış başkanlar şunlar:

Dönem

Başkan

1905-18, 1925

Ali Sami Yen

1919-22, 1934

Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52

Yusuf Ziya Öniş

1925

Ali Haydar Şekip

1926

Ahmet Robenson

1927

Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29

Necmettin Sadak

1929-30

Abidin Daver

1930-31, 1933

Ahmet Kara

1931-32

Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34

Ali Haydar Barşal

1933

Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36

Ethem Menemencioğlu

1936-37

Saim Gogen

1937-39, 1944

Sedat Ziya Kantoğlu

1939

Nizan Nuri

1939

Adnan Akıska

1940-42

Tevfik Ali Çınar

1942-43

Osman Dardağan

1944-46

Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68

Suphi Batur

1953, 1962-64

Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62

Refik Selimoğlu

1957-59

Sadık Giz

1969-73, 1975-79

Selahattin Beyazıt

1973-75

Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86

Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90

Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96

Alp Yalman

1996-2001

Faruk Süren

2001-2002

Mehmet Cansun

2002-2008

Özhan Canaydın

2008-2011

Adnan Polat

2011-2014

Ünal Aysal

2014-2015

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2015-2018

Dursun Özbek2018-2021

Mustafa Cengiz 2021-2022

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