Galatasaray'da Fernando Muslera gelişmesi: "Anlaşmak üzereyiz"

Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, 4-3'lük Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Torreira ve Barış Alper ile anlaştıklarını belirten Timur, Muslera ile anlaşmak üzere olduklarını belirtti.

İç transfer ile alakalı bilgilendirmelerde de bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, “İç transferde Torreira, Barış Alper Yılmaz bitti. Kaptanımız Fernando Muslera ile anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık. Abdülkerim ile de çoğu koşulda anlaştık. Kaan Ayhan ile de görüşüyoruz, o da bitmek üzere. İç transferde hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da bizim için çok çok değerli. Bu oyuncuların hepsi çok değerli işler yapıyorlar. Kerem çok büyük bir kaptanlık yapıyor, büyük bir mücadele veriyor. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Berkan Kutlu gelip çok çok büyük bir enerji verdi. Dries Mertens bakın bu yaşta neler yapıyor. Çok ciddi bir kenetlenme var. O kadar mutluyum ki anlatamam. Sonuçtan dolayı değil. Tabii ki sonuç bizi umutlandırdı ama bu insanların, bu çocukların güzel kalplerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.