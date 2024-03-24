Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, milli arayı Antalya'da geçirecek.

Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular 5 gün izin yaptı.



Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray, yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.

