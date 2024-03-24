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Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Galatasaray, milli arayı Antalya'da gerçekleştireceği kampla değerlendirmek istiyor. Yarın Akdeniz bölgesine hareket edecek sarı kırmızılılar, 29 Mart Cuma gününe kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

Galatasaray'ın Antalya kampı yarın başlayacak

Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan , milli arayı Antalya'da geçirecek.

Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda futbolcular 5 gün izin yaptı.

Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray, yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.

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