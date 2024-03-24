Galatasaray'ın Daichi Kamada planı

Galatasaray'ın yeni sezonda orta sahaya takviye yapmak için harekete geçtiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre, Mertens'in futbolu bırakma ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-kırmızılıların, son 2 transfer sezonunda alamadığı Daichi Kamada ile yeniden masaya oturacağı öne sürüldü.

Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Japon futbolcunun 3 yıllık sözleşme yenileme opsiyonu bulunuyor.

ATALANTA DA DEVREDE

Opsiyonun devreye ihtimalinin bulunmadığı kaydedilirken, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da transfer için devrede olduğu kaydedildi.

OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hem tekniği ve temposu hem de takım oyuncusu olmasından dolayı Kamada'yı çok beğendiği aktarıldı.

Tarafların anlaşması durumunda sarı-kırmızılı ekibin bu transfer için bonservis bedeli ödemeyeceği, bu nedenle bonservise ayrılan bütçenin maaş ve imza ücretine eklenerek Kamada'yı renklerine bağlamayı hedeflediği belirtildi.

Lazio formasıyla 28 resmi maça çıkan Kamada, bu mücadelelerde 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.