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Galatasaray'ın Dries Mertens planı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanıyordu. Sarı-kırmızılı kulübün Belçikalı futbolcu ile 1 yıl daha takımda kalması için masaya oturacağı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Dries Mertens planı

'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor.

Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini belirtmişti. 

Sarı-kırmızılıların 36 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın bu görüşmelerde Mertens'in bir yıl daha futbola devam etmesi ve sarı-kırmızılı ekibin başarısında rol oynamasını isteyeceği kaydedildi.

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 75 maça çıkarken, bu mücadelelerde 15 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.

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