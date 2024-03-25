Galatasaray'ın Dries Mertens planı

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor.
Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini belirtmişti.
Sarı-kırmızılıların 36 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın bu görüşmelerde Mertens'in bir yıl daha futbola devam etmesi ve sarı-kırmızılı ekibin başarısında rol oynamasını isteyeceği kaydedildi.
Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 75 maça çıkarken, bu mücadelelerde 15 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.
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