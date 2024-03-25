Galatasaray'ın Dries Mertens planı

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in geleceği merak ediliyor.

Belçikalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakmak istediğini belirtmişti.

Sarı-kırmızılıların 36 yaşındaki futbolcuyla bir kez daha görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın bu görüşmelerde Mertens'in bir yıl daha futbola devam etmesi ve sarı-kırmızılı ekibin başarısında rol oynamasını isteyeceği kaydedildi.

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla 75 maça çıkarken, bu mücadelelerde 15 gol atıp, 15 asistlik performans sergiledi.