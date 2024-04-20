Galatasaray'ın konuğu Pendikspor: Muhtemel 11

Galatasaray, liderliğini sürdürme peşinde.



Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.



Ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda.



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.



SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO



Galatasaray'da Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında.



Düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor, son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.



RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11 Galatasaray:



Muslera



Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn



Torreira-Kerem D.



Barış-Mertens-Kerem A.



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