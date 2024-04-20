Galatasaray'ın konuğu Pendikspor: Muhtemel 11

Galatasaray, liderliğini sürdürme peşinde.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.
Ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.
SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO
Galatasaray'da Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında.
Düşme hattındaki Siltaş Yapı Pendikspor, son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
MUHTEMEL 11
Galatasaray:
Muslera
Aurier-Nelsson-Abdülkerim-Köhn
Torreira-Kerem D.
Barış-Mertens-Kerem A.
Icardi
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