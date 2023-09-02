Gaziantep FK ile Galatasaray Süper Lig'de 9. randevuya çıkacak: Muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Direnç Tonusluoğlu olacak.



Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.



İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.



Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.



GAZİANTEP'TEKİ MAÇLARDA DA ÜSTÜN



Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.



Gaziantep'te 3 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.



Galatasaray, bir maçı da hükmen kazandı.



Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 8 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11





Gaziantep FK: Batuhan, M'Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos



Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi

