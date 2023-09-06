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Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi

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Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir." denildi. 

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