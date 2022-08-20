Gaziantep yine kazandı, Hatayspor puanla tanışamadı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.



Karşılaşma Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.



7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Markovic'in pasında topla buluşan Figueiredo, kaleci Erce Kardeşlerle karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



14. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Louis'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada, El Kaabi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



31. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Lobjanidze ile gelişen atakta arka direkte topla buluşan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1



43. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Louis'in vurduğu top auta gitti.



45+1'inci dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol çaprazda sert şutunda, top az farkla direğin üzerinden auta gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



49. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Hatayspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Jevtovic'in vuruşunda, top ağlarla buluştu. 1-2



57. dakikada Gaziantep FK'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Markovic önünde bulduğu topa sert vurdu ama meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.





62. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Figueiredo'nun pasında kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kalan Markovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



65. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Lobjanidze'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Kaan Kanak'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



90+6. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yatarak kornere çeldi.



Karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

