Göztepe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Turan ilk maçına çıkıyor

TFF 1. Lig'in 33. hafta maçında Göztepe sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Play-off'larda mücadele etmek için çabalayan Göztepe, Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük maçında Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Peki, Göztepe-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GÖZTEPE-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, yarın Eyüpspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.



Heyecan dolu mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR



Ligde 8 maçtır yenilmeyen ve son 5 karşılaşmasını kazanan sarı-kırmızılı ekip, 33. haftaya 50 puanla 6. sırada girdi.



ARDA TURAN İLK MAÇINA ÇIKACAK



Konuk Eyüpspor ise yeni teknik direktörü Arda Turan yönetiminde ilk maçına çıkacak. Ligdeki son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne yenilen İstanbul temsilcisi 57 puanla 3. sırada yer alıyor.



Sarı kart cezalısı Aliou Traore'nin forma giyemeyeceği Göztepe'de sakatlığı bulunan Yasin Öztekin'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.