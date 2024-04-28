Göztepe yeniden Süper Lig'de!

TARAFTARLAR KORTEJ HALİNDE STADA GELDİ



Sabahın ilk ışıklarından itibaren büyük heyecan yaşamaya başlayan futbolseverler saat 13.30'da Üçkuyular Meydanı'nda toplanıp kortej halinde Gürsel Aksel Stadı'na geldi.



Yoğun kalabalığın yaşandığı Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu.



Göztepe'de tribünler statta adeta şov yaptı. Güney kale arkasında dev koreografi hazırlayan taraftarlar bayrak, pankart ve flamalarla ortalığı festival alanına çevirdi.



Bilet alamayan on binlerce taraftar için ise Paten Parkı'nda dev ekran kuruldu.Tribüne giremeyen Göztepeliler maçın heyecanını ekran başında yaşadı.



YÖNETİM TAM KADRO



Göztepe yönetimi ise tam kadro maçı geldi. Göz-Göz'ün Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen ve kurmayları da tarihi günde takımlarını yalnız bırakmadı.

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