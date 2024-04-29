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Göztepe'nin şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 yaralı 6 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Göztepe'nin şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 yaralı 6 gözaltı

Süper Lig'e yükselen Göztepeli taraftarların kutlamaları sırasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Göztepe'nin şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 yaralı 6 gözaltı - 1

Güzelyalı Mahallesi'nde takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Göztepeli bir grup taraftar ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı.

İş yeri çalışanları, içeri girmek isteyen bazı taraftarlara müdahale etti.

Çalışanların da dahil olduğu kavgada, motosikletiyle grubun arasına dalan iş yeri sahibi darbedilerek başından yaralandı.

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