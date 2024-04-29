Göztepe'nin şampiyonluk kutlamalarında kavga: 1 yaralı 6 gözaltı

Güzelyalı Mahallesi'nde takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutlayan Göztepeli bir grup taraftar ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlardan kaçan kişi, Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerine sığındı.



İş yeri çalışanları, içeri girmek isteyen bazı taraftarlara müdahale etti.

