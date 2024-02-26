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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nda kas gerilmesi tespit edildi. Milli futbolcunun Atalanta ve Genoa maçlarını kaçıracağı kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

Inter'de forma giyen milli futbolcu sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluğunda hafif kas gerilmesi tespit edildi.

30 yaşındaki oyuncunun durumunun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

ATALANTA VE GENOA MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

İtalyan basını ise Hakan Çalhanoğlu'nun 28 Şubat'ta Atalanta, 4 Mart'ta da Genoa ile yapılacak lig maçlarında oynayamayacağını yazdı.

Milli futbolcu, Inter'in dün Lecce'yi 4-0 yendiği karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

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