Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor: Serie A'da en çok gol atan Türk

Inter'in Frosinone mücadelesinde kazanılan penaltıyı gole çeviren Hakan Çalhanoğlu Serie A'da oynadığı tüm sezonlarda toplam 37 gole ulaştı.

Çalhanoğlu, bu golün ardından Serie A tarihinde en fazla gol atan Türk oyuncu oldu.

Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla çıktığı 11 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

ŞÜKRÜ GÜLESİN KİMDİR?



1945-1950 yılları arasında Beşiktaş ve Ankaragücü'nde forma giyen Gülesin, Guiseppe Meazza'nın onu çok beğenmesinin ve İtalya'da tavsiye etmesinin Ardından Lazio yolunu tuttu.



Ancak golcü forvet teknik direktör Mario Sperone'nin onu orta saha oynatmayı istemesinin ardından anlaşamayarak Palermo'ya kiralandı.



Palermo'da 50 maçta 20 gol atan Şükrü Gülesin, Lazio'da ise 31 maçta 16 gol atarak Serie A'da en çok gol atan Türk futbolcu konumundaydı.

