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Hamit Altıntop: "Heyecanımız devam ediyor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 1-1 berabere kalınan Ermenistan maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hamit Altıntop: "Heyecanımız devam ediyor"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, maçıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Altıntop, "Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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