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Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi

Trendyol Süper Lig, resmi hesabından yaptığı duyuruda 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın Passolig ücretlerini 1 lira olarak belirlediğini açıkladı.

Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig ücretleri 1 lira olarak belirlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Trendyol takımları Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Passolig fiyatları 1 lira oldu.

Türkiye Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ülkeyi yasa boğduğu hatırlatıldı.

TFF'nin sporun birleştirici gücü ve dayanışma ruhu ile futbol ailesinin destekleriyle yaraları sarmak için elinden geleni yaptığı belirtilerek, bu amaçla, yeni sezonda Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin Passolig kart ücretlerinin 1 liraya indirildiği kaydedildi.

Depremden etkilenen kulüplere gönül veren taraftarlara destek olmaya devam edileceği vurgulandı.

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