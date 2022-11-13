İkinci transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2022-2023 Süper Lig transfer sezonu)

Süper Lig'de ikinci transfer döneminin tarihi, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Tuttukları takımların nasıl transferler yapacağını merak eden birçok kişi, TFF tarafından belirlenen transfer sezonunun başlamasını bekliyor.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.



İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.