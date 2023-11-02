NTV.COM.TR’ye geri dön

İngiltere'de "Filistin" yasağı: Tüm kulüplere gönderilecek

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadelerini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek.

İngiltere'de "Filistin" yasağı: Tüm kulüplere gönderilecek

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında "nehirden denize" ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, bu ifadenin birçok kişi için saldırgan olduğu ve futbolcular tarafından sosyal medya paylaşımlarında kullanılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz." denildi.

Açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız." ifadeleri kullanıldı.

Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, 'i desteklemek için kullanılıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...