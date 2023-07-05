Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Serie A devi Inter, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.



Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Çalhanoğlu'nun sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığı belirtildi.



İtalya'ya 2017 yılında Milan'a transfer olarak gelen Çalhanoğlu, burada 4 yıl forma giydikten sonra 2021 yılında Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.



Transfermarkt verilerine göre Inter'deki ilk sezonu 2021-2022'de 46 maçta 8 gol ve 13 asistlik performans ortaya koyan Çalhanoğlu, ikinci sezonu 2022-2023'te de 49 maçta 4 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.



Hakan Çalhanoğlu, Inter forması giydiği bu 2 sezonda, 2 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterirken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamıştı.



Bu arada Inter, 24 yaşındaki İtalyan stoper Alessandro Bastoni'nin de sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

