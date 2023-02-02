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İspanya'da taraftar gruplarına operasyon: 64 holigana gözaltı

İspanya'da kamu düzenini bozma ve şiddet suçlamasıyla, futbolda fanatik taraftar gruplarına yönelik yapılan operasyonda 64 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İspanya'da taraftar gruplarına operasyon: 64 holigana gözaltı

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İspanya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Burgos, Logrono, Pamplona, Zaragoza, Malaga ve Madrid kentlerinde futboldaki fanatik taraftar gruplarına yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Gözaltına alınan 64 kişinin, maç öncesi veya sonrasında kamu düzenini bozmak ve şiddet ile suçlandıkları belirtildi.

Söz konusu fanatik taraftar gruplarının, 27 Kasım'da oynanan Burgos-Real Zaragoza maçı öncesi sosyal medya aracılığıyla karşılıklı atışarak karşılaşma öncesinde ve sonrasında sokakta buluşarak kavga ettiği, kamu düzenini bozduğu bilgisi de paylaşıldı.

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