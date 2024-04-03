İspanyol ekibi Getafe'ye ırkçılık cezası

İspanya futbolunda ırkçılık olayları devam ediyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi Getafe'ye ırkçılık cezası verdi.

RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.

PARA VE TRİBÜN KAPATMA CEZASI



Komite, Getafe'ye 27 bin euro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezaları vererek, ayrıca ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz eylem ve davranışları kınayan bir mesaj yayınlanmasını istedi.



İspanyol basını RFEF'in futbolda ırkçılığa karşı aldığı kararları "örnek ceza" olarak yorumlayarak, yeşil sahalarda yaşanan ırkçılığa karşı bundan sonraki adımların daha kararlı ve sert olacağını savundu.

