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İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta karşılaşacak

İtalya Kupası yarı finalinde Fiorentina'yı eleyen Atalanta, finalde Juventus'un rakibi oldu.

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta karşılaşacak

Kupası finalinde 'un rakibi Atalanta oldu.

İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, rövanş karşılaşmasında, 8. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fiorentina'da 53. dakikada Nikola Milenkovic, kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Fiorentina, 68. dakikada Lucas Martinez Quarta'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.

Atalanta, 75. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Ademola Lookman, 90+8. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçı 4-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Juventus, Lazio'yu eleyerek finale yükselmişti.

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