Jose Mourinho eski öğrencisiyle tekrar Roma'da buluşuyor

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Inter'de kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku'da ısrarcı.



Sarı-kırmızılıların Chelsea ile görüşmelerde Romelu Lukaku'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.



Foot Mercato'ya göre, prensip anlaşmasının gerçekleştiği kaydedildi. Roma'nın kiralama ücreti olarak 4,8 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuya 7 milyon euro maaş artı bonuslar üzerinde Chelsea ile anlaştığı vurgulandı.



Belçikalı oyuncu Inter ile 132 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 78 gol atıp 23 asist kaydetmişti.



MOURINHO İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI



Öte yandan Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalışan yıldız forvet, bu dönemlerde forma giydiği 90 resmi maçta 53 gol atıp 16 asistlik katkı sağlamıştı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin