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Jose Mourinho eski öğrencisiyle tekrar Roma'da buluşuyor

Roma, geçtiğimiz sezonu Inter'de kiralık olarak tamamladıktan sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku için Londra ekibiyle anlaşmaya vardı. Belçikalı forvet İtalyan ekibin teknik direktörü Jose Mourinho ile daha önce Manchester United'da birlikte çalışmıştı.

Jose Mourinho eski öğrencisiyle tekrar Roma'da buluşuyor

'nın teknik direktörü , Inter'de kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra 'ye geri dönen Romelu Lukaku'da ısrarcı.

Sarı-kırmızılıların  Chelsea ile görüşmelerde Romelu Lukaku'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Foot Mercato'ya göre, prensip anlaşmasının gerçekleştiği kaydedildi. Roma'nın kiralama ücreti olarak 4,8 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuya 7 milyon euro maaş artı bonuslar üzerinde Chelsea ile anlaştığı vurgulandı.

Belçikalı oyuncu Inter ile 132 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 78 gol atıp 23 asist kaydetmişti.

MOURINHO İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

Öte yandan Jose Mourinho ile Manchester United'da birlikte çalışan yıldız forvet, bu dönemlerde forma giydiği 90 resmi maçta 53 gol atıp 16 asistlik katkı sağlamıştı.

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