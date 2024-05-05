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Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında karşılaştığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

ŞAMPİYONLUK GOLLERİ 

Sarı-kırmızılılarda 21. dakikada Eda Karataş gol perdesini açarken, 90. dakikada Kipoyi'nin kaydettiği golle şampiyonluk geldi.

Galatasaray'da Kristina Bakarandze, 67. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

İLK ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'ni 71 puanla lider tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı.

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.

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