Karagümrük, Antalyaspor'u konuk ediyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, yarın Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Son maçında İstanbulspor'u 2-1 yenerek 7 haftalık galibiyet özlemine son veren Fatih Karagümrük, Antalyaspor karşısında da kazanarak küme düşme hattının üzerine çıkmaya çalışacak.



Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 müsabakada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 16 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlılar, 33 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların 11'ini kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Bitexen Antalyaspor ise 45 puanla 9. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.



VavaCars Fatih Karagümrük'te kart cezalısı Ryan Mendes ile Emre Mor, karşılaşmada forma giyemeyecek.