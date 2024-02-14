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Kasımpaşa-Karagümrük derbisine deplasman yasağı

Süper Lig’de oynanacak Kasımpaşa-Fatih Karagümrük derbisine deplasman takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.

Kasımpaşa-Karagümrük derbisine deplasman yasağı

Trendyol ’in 26.. haftasında oynanacak -Fatih Karagümrük derbisine deplasman takım taraftarı alınmayacak.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Karagümrük taraftarının stadyuma giremeyeceği duyuruldu.

Bu sezon ve geçen yıl oynanan maçlarda da deplasman yasağı o maçlarda da uygulanmıştı.

İki takım 16 Şubat Cuma akşam 20.00'da karşı karşıya gelecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SÜPER LİG MAÇLARI

01.10.2023 - Karagümrük 2 : 3 Kasımpaşa
06.06.2023 - Karagümrük 3 : 0 Kasımpaşa
15.01.2023 - Kasımpaşa 2 : 2 Karagümrük
09.04.2022 - Karagümrük 3 : 2 Kasımpaşa
21.11.2021 - Kasımpaşa 1 : 3 Karagümrük
20.02.2021 - Kasımpaşa 3 : 2 Karagümrük

Kasımpaşa-Karagümrük derbisine deplasman yasağı - 1
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