Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu sene hedefimiz 4 kupa

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek.



RAMS Park'ta yarın saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak ve Lucas Torreira değerlendirmelerde bulundu.



"YÜZDE 100'ÜMÜZLE BU MAÇA HAZIRIZ"



Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yarın çok önemli ve değerli bir karşılaşmaya çıkacağız.Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Üstünlük ve taraftarımızla birleşince neler yapabileceğimizi gösterdik. Kendi liglerinde geçen yılın şampiyonu ve şuan liderler. Yüzde 100'ümüzle bu maça hazırız.

"BU SENE HEDEFİMİZ 4 KUPA"



Takım oyunu içerisindeyiz. Yönetimizle birlikte bir performans sergiliyoruz. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Bu birliktelik bize galibiyet ve başarı getiriyor. Bu sene hedefimiz 4 kupa. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Hedefimiz her maçı kazanmak. Galatasaray armasını kupayla taçlandırmak en büyük hedefimiz.

Maçların sıklığına göre kadro kuruyoruz. Geniş bir kadromuz var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız oldu. Genel sakatlık olarak bir tek Hakim Ziyech kaldı. Bunun dışında bir sıkıntımız yok. Ligde hep kazanmak zorundayız. Oyuncu kalitemiz çok yüksek. Ana hedef kazanmak üzerine.

Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz. TFF oynanmaya uygun görmüş. Stadı göreceğiz, nerede oynarsak oynayalım kazanmak için sahada olacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. Olumsuz bir durum olursa TFF'nin hatalarından biri olacak."

"EN YÜKSEK NOKTAYA GELMEK İSTİYORUZ"



Lucas Torreira ise şu ifadeleri kullandı:



"Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Genel oyuna bakınca daha fazla puan almamız gerekiyordu. Ülkeyi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Kulübümüzün tarihini biliyoruz amacımzı sonuna kadar mücadele ederek en yüksek noktaya gelebilmek. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız.

Okan Buruk'la çalışmak büyük keyif. Çok karizmatik ve takımı bir araya getiren bir insan. Takım içinde çalışan bütün herkes onlardan biri olarak hissettirdi. Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Okan hocanın bizi çalıştırması büyük bir onur. Gelecekte çok başarılı olacağına inanıyorum."